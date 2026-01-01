10 curiosità sulla PlayStation 2 (2 di 10)

L'Emotion Engine

Il cuore pulsante della PlayStation 2 era il processore 'Emotion Engine', sviluppato congiuntamente da Sony e Toshiba. Questo chip a 128 bit operava a 294,912 MHz ed era affiancato da 32 MB di RAM RDRAM. La GPU, denominata 'Graphics Synthesizer', era in grado di gestire fino a 75 milioni di poligoni al secondo, una cifra straordinaria per l'epoca. Il sistema supportava risoluzioni fino a 1080i e introduceva il concetto di rendering progressivo. L'architettura della PS2 era talmente complessa che molti sviluppatori impiegarono anni per padroneggiarne appieno le potenzialità, il che significò che i giochi migliorarono visibilmente per tutta la durata del ciclo di vita della console.