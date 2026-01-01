10 curiosità sulla PlayStation 2 (8 di 10)

L'impatto sulla cultura pop

La PlayStation 2 ha lasciato un'impronta indelebile non solo nell'industria videoludica, ma nell'intera cultura popolare degli anni 2000. Molte delle serie videoludiche nate o affermatesi su PS2 — come God of War, Ratchet & Clank, Jak and Daxter, Kingdom Hearts e Devil May Cry — sono diventate franchise miliardari che continuano ancor oggi. La console ha contribuito a sdoganare i videogiochi come forma d'arte narrativa matura, ospitando capolavori come 'Shadow of the Colossus' e 'Ico' di Fumito Ueda, spesso citati nelle discussioni accademiche sull'arte videoludica. La PS2 è anche protagonista di innumerevoli contenuti di nostalgia online, ed è ancora oggi attiva una fiorente comunità di collezionisti e appassionati di retrogaming dedicata a essa.