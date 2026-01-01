10 curiosità sulla PlayStation 2 (7 di 10)

La PS2 Slim: il restyling del 2004

Nel settembre 2004, Sony lanciò una versione ridisegnata della PlayStation 2, soprannominata 'PS2 Slim' (ufficialmente SCPH-70000). Questa nuova versione era drasticamente più piccola e leggera rispetto al modello originale: il peso scese da circa 2,4 kg a soli 900 grammi, e lo spessore si ridusse di circa il 75%. Il design era più moderno e compatto, con un vassoio a caricamento frontale che sostituiva il coperchio a sportello del modello fat. La PS2 Slim includeva anche un connettore Ethernet integrato (assente nel modello base originale), eliminando la necessità dell'adattatore di rete separato. Questa versione ridisegnata prolungò ulteriormente la vita commerciale della console, rendendola ancora più attraente per i nuovi acquirenti.