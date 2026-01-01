10 curiosità sulla PlayStation 2 (6 di 10)

La libreria di giochi: oltre 4.000 titoli

La PlayStation 2 vanta una delle librerie di giochi più vaste e variegate della storia dei videogiochi, con oltre 4.000 titoli pubblicati in tutto il mondo durante il suo ciclo di vita. Tra i giochi più iconici si trovano capolavori come 'Grand Theft Auto: San Andreas', 'Shadow of the Colossus', 'God of War', 'Kingdom Hearts', 'Final Fantasy X', 'Metal Gear Solid 2 e 3', 'Devil May Cry', 'Ico', 'Resident Evil 4' e 'Jak and Daxter'. La console ospitò giochi di ogni genere, dai giochi di ruolo agli sparatutto, dai platform ai simulatori sportivi, soddisfacendo un pubblico estremamente eterogeneo. Molti di questi titoli sono ancora oggi considerati tra i migliori videogiochi mai realizzati.