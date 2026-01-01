10 curiosità sulla PlayStation 2 (4 di 10)

Il Lettore DVD Integrato

Uno degli aspetti più rivoluzionari della PlayStation 2 fu l'integrazione di un lettore DVD, una tecnologia ancora costosa e non diffusissima all'inizio degli anni 2000. Questo significava che acquistando una PS2, i consumatori ottenevano non solo una console da gioco all'avanguardia, ma anche un riproduttore DVD di qualità. Molti utenti acquistarono la PS2 proprio per questo motivo, contribuendo enormemente al suo successo commerciale. La console supportava DVD-Video, DVD-ROM, CD-ROM e anche i CD audio. Questa scelta strategica di Sony permise alla PS2 di posizionarsi come centro multimediale del salotto, anticipando una tendenza che sarebbe diventata comune nelle generazioni successive.