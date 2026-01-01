10 curiosità sulla PlayStation 2 (5 di 10)

Il successo commerciale

La PlayStation 2 detiene il record incontrastato di console videoludica più venduta nella storia, con oltre 155 milioni di unità distribuite in tutto il mondo prima della sua ufficiale discontinuazione nel gennaio 2013. Per fare un confronto, la rivale diretta Xbox di Microsoft vendette circa 24 milioni di unità, mentre il Nintendo GameCube si fermò a circa 21 milioni. La PS2 fu prodotta e venduta per ben 12 anni, un ciclo di vita straordinariamente lungo per una console. Il suo prezzo fu progressivamente ridotto nel tempo, rendendola accessibile a fasce sempre più ampie di consumatori. Ancora nel 2011, Sony vendette 4 milioni di unità di PS2, a dimostrazione della longevità eccezionale del prodotto.