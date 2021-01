Gabe Newell su Cyberpunk 2077: tutto quello che so è che i PC gamer sono contenti

Ha un pensiero piuttosto chiaro su Cyberpunk 2077, Gabe Newell. Il patron di Valve, compagnia proprietaria di Steam e autrice di videogiochi come Half-Life, ha concesso un’intervista alle pagine della rivista TVNZ, a cui ha affidato il suo pensiero relativo al discusso videogioco di CD Projekt uscito lo scorso dicembre.

Quando gli è stato chiesto un commento sulla questione, Newell ha premesso che prova «grande compassione per le situazioni in cui ogni sviluppatore si ritrova», in qualche modo abbracciando virtualmente il team polacco per la situazione in cui si è ritrovato con l’uscita visibilmente affrettata della versione console.

Cyberpunk 2077 su PC

Le cose, tuttavia, sono molto diverse su PC – e ovviamente Newell ha posto l’accento su questa versione del gioco, che seppur afflitta da diversi bug è, essenzialmente, un gioco diverso da quello che avete visto su PS4 e Xbox One. Nelle parole di Gaben:

Tutto quello che so è che ci sono un sacco di giocatori felici su PC, che sono quelli che per noi sono più visibili.

Effettivamente, Cyberpunk 2077 è stato estremamente venduto su Steam, dove ha scalato le classifiche e si è mantenuto in alte posizioni per lungo tempo, conquistando un’ampia fetta di pubblico.

«Ci sono degli aspetti del gioco che sono semplicemente brillanti, e che mettono in mostra un grande lavoro svolto dagli sviluppatori – è disonesto lanciare sassi contro altri sviluppatori, perché riuscire a far uscire là fuori qualcosa di così complesso e ambizioso è già fantastico» ha aggiunto Newell.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Il gioco arriverà nativamente anche su PS5 e Xbox Series X con delle patch che saranno pubblicate però solo più in là nel 2021.