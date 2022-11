Frostpunk e altri titoli 11Bit Studios a un super prezzo nel nuovo Humble Bundle!

Continuano le offerte sul noto portale Humble Bundle! Fino a venerdì 18 novembre, infatti, potete mettere le mani su un nuovo pacchetto, chiamato Humble 11Bit Studios The Complete Collection Bundle, che, come dice il nome stesso, è dedicato ai titoli realizzati dall’omonimo studio.

Questo splendido pacchetto vi permette, nel caso non abbiate ancora giocato alla serie, di ottenere, sborsando appena 14,96€, videogiochi per un valore complessivo di 213,74 euro. Si tratta di un’occasione veramente imperdibile per tutti coloro che non hanno mai avuto modo di mettere sopra le mani a questi prodotti sino ad ora! Tutti i titoli di questo bundle sono disponibili su Steam per Windows.

Con 1,01 euro potete avere:

Anomaly Game Collection

Spacecom

Con 12,90 euro, o più, al prodotto precedente si aggiungeranno anche:

Tower 57

Beat Cop

This War OF Mine: Complete Edition

Infine, arrivando almeno a 14,96€, potrete mettere le mani anche su:

Moonlighter: Complete Edition

Children of Morta: Complete Edition

South of the Circle

Frostpunk: Game of the Year Edition

Acquistando l’Humble 11Bit Studios The Complete Collection Bundle, oltre ad ottenere diversi videogiochi ad un prezzo incredibile, farete anche una buona azione, in quanto parte dei ricavati verranno infatti devoluti ad un’associazione benefica a vostra scelta, come Razom for Ukraine.

Se la selezione di titoli vi convince e volete aiutare anche un ente benefico, non dovrete fare altro che cliccare sul link sottostante per procedere all’acquisto. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Vedi l’offerta su Humble Bundle «

Spaziogames è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.