Forspoken non ha ancora finito, col DLC prequel che ha ora una data

Forspoken, il gioco open world fantasy di Square Enix, è disponibile ormai da alcuni mesi, sebbene a quanto pare è il momento di parlare del primo DLC scaricabile.

L’ultimo progetto di Luminous Production (potete mettere mano all’edizione con steelbook esclusiva su Amazon) era senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi di questo inizio 2023, nonostante abbia in parte tradito le aspettative.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «il titolo è molto più focalizzato sulla storia che sulla componente open world e questo non è affatto un male. La narrativa è godibile, ma non esente da difetti, mentre l’open world è di stampo molto classico senza particolari guizzi di originalità.»

Ora, come riportato sui canali social ufficiali del gioco, sembra proprio che sia presto in arrivo un nuovo contenuto scaricabile.

L’esclusiva PC e PlayStation 5 di Square Enix si prepara ad accogliere il suo primo DLC, di cui sono appena stati annunciati alcuni dettagli e la data di rilascio.

Il primo DLC si chiamerà infatti In Tanta We Trust, un’espansione della campagna che andrà ad approfondire alcuni eventi precedenti a quelli che abbiamo vissuto nell’avventura principale.

L’espansione è ambientata 25 anni prima fungendo da prequel: Frey viaggerà indietro nel tempo e prenderà parte alla lotta che ha poi causato la rovina di Athia e la follia dei Tantas.

Get ready to dive into Athia’s past and discover how the magic-wielding Tantas lost what they once were.#Forspoken: In Tanta We Trust is out on May 26th for PS5 and PC. pic.twitter.com/ZdSLsUHvfX

— Square Enix (@SquareEnix) March 29, 2023