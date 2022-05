Fire TV Stick 4K Max, con Wi-Fi 6, scontata del 38% su Amazon!

Stavate pensando di acquistare una nuova Fire TV Stick per godere dei vostri contenuti multimediali preferiti in streaming alla massima qualità possibile? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere la Fire TV Stick 4K Max a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La Fire TV Stick 4K Max vi consente di accedere a tutti i più popolari servizi di streaming, compresi YouTube, Netflix, Infinity+, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, RaiPlay ed altro ancora. Grazie al suo telecomando vocale con supporto Alexa potrete usare la vostra voce per avviare la riproduzione o cercare qualsiasi contenuto. Inoltre, è possibile accendere, spegnere o regolare il volume dei dispositivi compatibili, come TV o soundbar.

La Fire TV Stick 4K Max ha un design compatto che le consente di essere collegata rapidamente e in maniera del tutto invisibile alla vostra TV. Infine, le sue ridotte dimensioni le consentono di essere trasportata ovunque vogliate, portandola anche in vacanza con voi. Fire TV Stick 4K Max è il lettore multimediale in 4K più potente della gamma, in grado di riprodurre contenuti in Dolby Vision (e con Dolby Atmos), HDR 10, HDR10+ sfruttando le velocissime reti Wi-Fi 6 di ultima generazione.

Solitamente la Fire TV Stick 4K Max viene proposta a 199,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 39,99€, con uno sconto del 38% e un risparmio reale di 25€. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare degli ottimi auricolari a prezzo scontato.

