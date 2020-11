Fino al 70% di sconto per il Cyber Monday di eBay!

È partito il Cyber Monday su eBay! La promozione, lanciata dopo la settimana del Black Friday, vi consentirà di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone, videogiochi, desktop e notebook gaming ed altro ancora.

Iniziamo con Nintendo Switch Lite, che potete portarvi a casa in colorazione Grigia o Gialla a soli 179,99€. Più leggera, più piccola e meno costosa. Sono queste le caratteristiche base di Switch Lite, una console pensata per chi vuole tutto sacrificando pochissimo. I controlli sono infatti direttamente nella console e limitando l’ingresso USB esclusivamente allo scopo di ricarica, trasformando così l’oggetto in una vera e propria portatile più modesta nelle dimensioni ma assolutamente adatta a rappresentare il gaming “on the road”.

Con forme più arrotondate, colori opachi e tasti bianchi, Nintendo Switch Lite è quindi perfetta per coloro che sono in continuo movimento. Le sue piccole dimensioni gli consentono di stare in tasca, nello zaino e ovviamente in valigia, mentre l’impugnatura è adatta a mani non particolarmente grandi, il tutto in un unico pezzo dotato di grip straordinario (e dimensioni ridotte).

Continuiamo con la smart TV LG 55NANO956, dotata di uno splendido pannello da 55″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

La smart TV LG 55NANO956 è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Inoltre, il potente processore ∝9 Gen 3 AI ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

Solitamente la smart TV LG 55NANO956 viene proposta a 1.999,90€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.399,99€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Le migliori offerte del Cyber Monday di eBay

Offerte ancora disponibili