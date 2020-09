Fino a 250€ di sconto su Surface Pro X sul Microsoft Store!

Microsoft Store ha da poco deciso di dare il via a un’offerta realmente sorprendente, che vi permetterà di ottenere fino al 25% di sconto sui prodotti della linea Surface, con tante ottime occasioni per mettere le mani un tablet “ibrido”, valido tanto per lo studio quanto per il mondo del lavoro.

Uno dei migliori modelli che vi segnaliamo in offerta è il tanto potente quanto sottile Surface Pro X, che può esser acquistato a 999,00€ invece che il costo base di 1.169,00€. Per chi non lo sapesse, si tratta di un tablet 2-in-1 che in soli 7,3 mm di spessore ed 1,3 kg, ci permette di avere tutto quello di cui potremo avere bisogno per lavorare o studiare. Il processore Microsoft SQ1 con tecnologia Qualcomm garantisce infatti prestazioni e multitasking da portatile, grazie anche alla presenza di ben 8 GB di RAM e da una memoria di 128 GB.

Ma non solo: lo schermo PixelSense da 13 pollici del Surface Pro X dà modo di sfruttare al massimo lo spazio di lavoro anche grazie alle proporzioni 3:2 e le sue cornici sottilissime. La potente batteria del Surface Pro X consente inoltre un’autonomia fino a 13 ore, anche con lunghe sessioni prolungate senza mai staccare la spina.

Insomma, Surface Pro X è stato creato per le esperienze in cui il Web viene prima di tutto, grazie alla sua estetica ultrasottile e la possibilità di rimanere sempre connessi, il tutto unito alla connettività ultraveloce LTE con versatilità 2-in-1 al touchscreen da 13”, in grado di distinguersi anche e soprattutto per le due porte USB-C. L’offerta speciale al costo di 999,00€ invece che il prezzo base di 1.169,00€ non sarà purtroppo perenne, quindi il nostro consiglio è di approfittarne prima di subito.

La nostra selezione di prodotti