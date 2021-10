Finalmente arrivano i controller masticabili per… nessun valido motivo?

Noi videogiocatori abbiamo visto controller di ogni genere: vari nelle forme, pensati per shooter, per simulazioni di guida o di volo, per realtà virtuale, in qualche caso perfino per la pesca, i controller sono il mezzo che ci permette di interagire con i nostri videogiochi preferiti.

A volte, sono semplicemente il simbolo della nostra passione. Ecco perché qualcuno, a quanto pare, ha pensato di realizzare dei controller masticabili. Il lato negativo della notizia è che, detto così, suona piuttosto inquietante; il lato positivo è che sono pensati per i bambini più piccoli.

L’idea è nata dalla compagnia BabyGlitch, che ha lanciato una campagna di crowdfunding con l’idea di realizzare questi controller-giocattolo in silicone (ovviamente non tossico), perché ritiene che – visto che i bambini mordicchiano tutto per scoprire la vita, appena possono curiosare in giro – mordicchiare un controller possa far già sentire a loro agio i futuri gamer.

I controller sono di diverse forme: ricalcano quelli di PlayStation, quelli di Xbox e ci sono anche alcuni classici come quelli di casa Nintendo. Oltretutto, visto che i prodotti sono pensati per i bimbi da tre mesi a quattro anni, questi controller masticabili hanno anche dei pulsanti e degli stick analogici con cui giochicchiare, per stimolare la curiosità dei bambini.

Alcuni dei modelli dei controller masticabili BabyGlitch

Come dicevamo, secondo il produttore questo darà ai piccoli una grande familiarità con il mezzo una volta che prenderanno in mano un vero controller. Noi, però, ci chiediamo se questo non gli insegni invece a masticare gli stick o qualsiasi altra parte che li incuriosisca dei controller veri e propri – e speriamo di no, sia per i bimbi che per i controller!

La campagna di crowdfunding su Kickstarter ha già trovato 92 sostenitori e ha superato ampiamente l’obiettivo di 6.851€ (siamo a quasi 7.500€ nel momento in cui battiamo questa notizia).

I BabyGlitch, insomma, diventeranno realtà e se avete in casa dei futuri piccoli giocatori, potreste valutare quest’idea. Se però dovessero finire a mordicchiare gli stick analogici del vostro controller Elite non dite che non vi avevamo avvisato…