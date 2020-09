Final Fantasy XVI potrebbe arrivare prima del previsto

Nella serata di ieri è stato presentato Final Fantasy XVI, in uscita su PS5 in una finestra temporale non ancora precisata.

All’evento PlayStation si è parlato di un arrivo anche su PC, ma questa ipotesi è stata per ora messa da parte da Square Enix.

Ma quando si celebrerà il lancio e da quanto tempo è in cantiere la nuova iterazione della popolare serie RPG della casa giapponese?

Thoughts on Final Fantasy XVI:

1) Glad it's not aiming for unreasonable graphical fidelity

2) I've been told by a couple people in the know that this game has been in dev for a while and might be out sooner than we think (my guess: early 2022)

3) Holy shit it's Final Fantasy XVI

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 17, 2020