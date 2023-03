Final Fantasy XIV vi regala gratis a sorpresa un’espansione, a partire da ora

Square Enix ha annunciato una nuova interessante iniziativa per tutti i fan di Final Fantasy XIV: da questo momento potrete infatti sbloccare gratis la seconda espansione del gioco online, senza alcun costo aggiuntivo.

L’iniziativa è valida da questo momento per tutti coloro possiedano già o intendano acquistare la Starter Edition (la trovate su Amazon): se possedete già dunque la versione base del titolo, potete riscattare da questo momento l’espansione Stormblood, che sarà vostra per sempre.

Come segnalato sul PlayStation Blog italiano, questa iniziativa sarà disponibile fino all’8 maggio 2023, come incentivo per coinvolgere molti più giocatori e invitarne tanti altri a proseguire la loro avventura.

L’espansione è ambientata dopo gli eventi narrati in Heavensward e vi porterà nell’Estremo Oriente, con nuove meccaniche, missioni e un inedito e potente nemico, che darà non poco filo da torcere al Guerriero della Luce.

Final Fantasy XIV Stormblood vi consentirà inoltre di sbloccare i mestieri Mago Rosso e Samurai, offrendo nuove spettacolari possibilità di gameplay e numerosi contenuti aggiuntivi, totalmente gratuiti per chi possiede la Starter Edition.

Ottenere la vostra espansione gratuita è semplicissimo: non dovrete fare altro che accedere alla pagina ufficiale dell’espansione su PlayStation Store, Steam o Square Enix Store e riscattarla gratuitamente, per poi completare la procedura di riscatto non appena avvierete la vostra copia di Final Fantasy XIV.

Per quanto riguarda però le versioni su PC, sarà necessario eseguire una procedura di registrazione tramite la Mog Station, descritta nel dettaglio alla seguente pagina ufficiale.

Ricordiamo naturalmente, come abbiamo già menzionato in apertura, che potrete completare la procedura soltanto se siete già in possesso di della Starter Edition di Final Fantasy XIV: vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per divertirvi con tanti nuovi contenuti gratuiti.

Il quattordicesimo capitolo della saga si è rivelato un enorme successo, grazie anche alle sue numerose espansioni che, stando alle ultime dichiarazioni ufficiali, sono ufficialmente terminate con il lancio di Endwalker.

Il publisher è attualmente al lavoro per il lancio di Final Fantasy XVI: negli scorsi giorni si è svolta una lunga presentazione che ci ha svelato nuovi trailer gameplay e tante feature in arrivo. Filmati che sono stati prontamente analizzati dai fan, scoprendo diversi riferimenti ad altri capitoli della saga.