Final Fantasy VII Remake Intergrade e tanti altri giochi in super offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa Final Fantasy VII Remake Integrade a soli 52,99€, con uno sconto del 34%.

Final Fantasy VII Remake Intergrade narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della malvagia compagnia elettrica Shinra. Nei panni di Cloud Strife e dei suoi compagni, facenti parte di un’organizzazione anti-Shinra chiamata Avalanche, dovremo porre fine allo sfruttamento delle risorse del pianeta da parte della società. Tuttavia, non si tratterà dell’unico pericolo in agguato: Sephiroth, un leggendario guerriero che si credeva morto diverso tempo addietro; infatti, farà la sua comparsa e sarà più pericoloso che mai. Rispetto all’edizione apparsa originariamente su PS4, Final Fantasy VII Remake Intergrade offre texture, sfondi ed un sistema di illuminazione migliorati. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo episodio avente la ninja Yuffie Kisaragi come protagonista, accompagnata dal misterioso Sonon.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «Final Fantasy 7 Remake Integrade su PC è l’occasione migliore per avvicinarsi alla prima parte di una pietra miliare della storia dei videogiochi. In attesa della parte due, che nessuno ha idea di quanto arriverà né tanto meno dei cambiamenti che apporterà alla formula già mostrata, potrete avere il quadro della situazione ancora più chiaro anche grazie al DLC dedicato a Yuffie. I requisiti abbordabili, inoltre, consentiranno anche ai giocatori con hardware meno aggiornati di poter godere di un titolo che non presenta gravi scivoloni in termini di ottimizzazione generale».

Piuttosto interessante anche lo sconto su The Quarry, che potete acquistare a soli 43,99€, rispetto agli usuali 60€ di listino, con uno sconto del 27%. Sviluppato da Supermassive Games (già autori di Until Dawn) e pubblicato da 2K, The Quarry è il nuovo horror di stampo cinematografico che conta, nel cast, attori come David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e molti altri ancora.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2. abbiamo affermato che «il nuovo survival horror di Supermassive Games fa ritorno alle radici dello studio e dà vita ad un’esperienza slasher davvero intrigante. Cinematografica nella forma e nel contenuto, la nuova opera dello studio britannico parte da alcuni capisaldi classici, che tuttavia plasma in modo da renderli comunque molto moderni, e riporta in auge un genere caro allo sviluppatore, che si era leggermente assopito con l’antologia The Dark Pictures».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.