FIFA 23 Black Friday: offerte e sconti

Il calcio è il gioco più bello dell’anno e coincidenza ha voluto (non proprio coincidenza, ma non è questa la sede per discuterne) che i Mondiali quest’anno cadessero in pieno Black Friday. Naturale, allora, andare con il pensiero a FIFA 23, la più recente iterazione del calcio videoludico firmata da EA – nonché l’ultima, perché dalla prossima stagione il celebre publisher passerà al suo EA Sports FC.

Tra le licenze come quelle delle competizioni UEFA, la presenza dei Mondiali di Qatar 2022 e la sempre popolosissima modalità FUT, FIFA 23 ha rappresentato anche quest’anno un appuntamento virtuale per gli amanti del pallone.

Il nostro Marino Puntorieri vi ha raccontato tutto sul gioco nella sua video recensione, analizzando anche la Carriera Allenatore, la Carriera Giocatore e il ritorno della modalità Volta. Sappiamo, insomma, che FIFA 23 sarà molto cercato durante il Black Friday. Ma possiamo aspettarci che vada in sconto? E di quanto, realisticamente? Vediamo tutti i dettagli.

FIFA 23 Black Friday: le promozioni

Non ci aspettiamo problemi di disponibilità per FIFA 23 al Black Friday: il gioco si reperisce facilmente e la fornitura di Electronic Arts ai negozi non è mai mancata. Diverso, invece, prevedere in che misura il gioco potrà essere proposto in saldo.

Normalmente, FIFA 23 ha un prezzo di listino per niente compassionevole delle nostre tasche, pari a 79,99€ sulle console di nuova generazione, ma su rivenditori come Amazon lo abbiamo visto calare fino a circa 57€. È plausibile che, per questa versione del gioco, si possa assistere a oscillazioni di prezzo tra i 59,99 e i 49,99 euro, considerando l’andamento attuale – o poco di più.

In caso il prezzo dovesse calare più di così, inutile dire che si tratterebbe di occasioni da cogliere all’istante.

FIFA 23 Black Friday: i negozi da tenere d’occhio

Di seguito, i link che vi raccomandiamo di tenere d’occhio per saggiare tutte le disponibilità di FIFA 23 durante il Black Friday: