FIFA 22 si aggiorna ancora, in attesa di FIFA 23: ecco cosa cambia

Manca ormai meno di un mese al lancio dell’ultimo capitolo su licenza realizzato da EA Sports, ma gli sviluppatori hanno trovato il tempo di rilasciare un nuovo aggiornamento per il sempre attuale FIFA 22, disponibile da questo momento per il download.

In attesa di poter scoprire il prossimo capitolo calcistico (che potete prenotare su Amazon), i fan potranno dunque continuare a divertirsi con una nuova patch correttiva, che si preoccupa di sistemare alcuni bug ed effettuare alcune piccole modifiche visive.

Il title update 17 è complessivamente molto più leggero rispetto al precedente aggiornamento, rilasciato solo lo scorso mese, in quanto ormai gli sforzi dei produttori sono quasi totalmente concentrati sul lancio di FIFA 23.

Di conseguenza, questo potrebbe essere l’ultimo aggiornamento che sarà rilasciato su FIFA 22, che ricordiamo essere necessario scaricare per continuare a usufruire di tutte le funzionalità online.

Il changelog completo ci svela che la modifica principale arrivata con il nuovo aggiornamento riguarda la correzione di un bug nella modalità FIFA Ultimate Team, che poteva causare problemi alla stabilità dopo essersi uniti a una lobby o dopo averla lasciata.

Le altre modifiche riguardano invece un bug visivo nel menù Squadra, che non consentiva la corretta visualizzazione di alcuni elementi di gioco, e un aggiornamento ad alcuni kit di gioco: non si tratta dunque di enormi novità, ma semplicemente una patch che renderà l’esperienza più fluida e stabile per gli utenti.

L’aggiornamento è già disponibile per il download sulle versioni PC, PlayStation e Xbox del titolo, oltre ad essere già stato applicato automaticamente nelle edizioni per Stadia: il nostro consiglio è dunque quello di scaricare l’aggiornamento il prima possibile per continuare a divertirvi online.

Nel frattempo, i fan italiani sono stati felici di ricevere nelle ultime ore una importantissima conferma: la Serie B è ufficialmente tornata su FIFA 23 con la licenza completa, che include tutte le squadre e i loro rispettivi kit.

Questo significa che il numero di squadre disponibili è davvero impressionante, come hanno avuto già modo di scoprire alcuni fortunati utenti: a causa di un errore, EA Sports ha infatti pubblicato il gioco con un mese di anticipo, causando una vasta quantità di leak in rete.