FIFA 22 e altri titoli EA per Xbox con sconti fino all’88% su Amazon

Anche oggi, mercoledì 1° dicembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi ci sono sicuramente quelle relative ai videogiochi targati Electronic Arts per Xbox. Uno dei più interessanti è sicuramente FIFA 22, che potete portarvi a casa a soli 41,99€ in versione Xbox One e soli 55,99€ in edizione Xbox Series X|S.

FIFA 22 è poggiato su Hypermotion, che è una tecnologia riservata esclusivamente a PS5, Xbox Series X|S e Stadia che combina due ritrovati di ultimissima generazione: l’Advanced 11v11 match capture e il machine learning. Di norma, per realizzare un videogioco si fa un performance capture in studio con due o tre attori alla volta; adesso, EA ha fatto giocare calciatori in un campo reale 11 contro 11, utilizzando le tute XSense per rilevarne ogni singolo parametro e movimento.

FIFA 22 offre diverse modalità di gioco, a partire dalla Carriera, ora rinnovata, che ci vedrà portare il nostro giocatore dai bassifondi della classifica fino ai vertici del calcio internazionale ed è stata potenziata con più modi per andare avanti, centrare gli obiettivi e coinvolgervi.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare diversi titoli risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Altre offerte Amazon

Altre offerte Amazon