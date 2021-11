FIFA 22 Black Friday: offerte e sconti

FIFA 22 rappresenta anche quest’anno uno degli appuntamenti irrinunciabili per gli amanti del calcio videoludico. Fin dall’uscita del calcistico di EA, infatti, la community amante del pallone si è stretta intorno al titolo, per popolare i server della celebre modalità online FUT e anche per approfittare delle licenze UEFA in esclusiva, che permettono di giocare anche la Champions League, l’Europa League e le altre competizioni UEFA.

Il nostro Marino Puntorieri vi ha raccontato tutto sul gioco nella sua video recensione, analizzando anche la Carriera Allenatore, la Carriera Giocatore e il ritorno della modalità Volta. Sappiamo, insomma, che FIFA 22 sarà molto cercato durante il Black Friday. Ma possiamo aspettarci che vada in sconto? E di quanto, realisticamente? Vediamo tutti i dettagli.

FIFA 22 Black Friday: le promozioni

Non ci aspettiamo problemi di disponibilità per FIFA 22 al Black Friday: il gioco si reperisce facilmente e la fornitura di Electronic Arts ai negozi non è mai mancata. Diverso, invece, prevedere in che misura il gioco potrà essere proposto in saldo.

Normalmente, FIFA 22 ha un prezzo di listino di 79,99€ sulle console di nuova generazione, ma su rivenditori come Amazon lo abbiamo visto calare fino a circa 67€. È plausibile che, per questa versione del gioco, si possa assistere a oscillazioni di prezzo fino a un massimo di 59,99€ di prezzo, considerando l’andamento attuale – o poco di più. In caso il prezzo dovesse calare più di così, inutile dire che si tratterebbe di occasioni da cogliere all’istante.

FIFA 22 Black Friday: i negozi da tenere d’occhio

Di seguito, i link che vi raccomandiamo di tenere d’occhio per saggiare tutte le disponibilità di FIFA 22 durante il Black Friday: