FIFA 22: Acquistalo ora a prezzo scontato su Amazon per PS5 e Xbox Series X

Disponibile da pochissimo, FIFA 22 è sicuramente il gioco di calcio da acquistare quest’anno, soprattutto per le console di nuova generazione, dove può sfoggiare una qualità grafica davvero fotorealistica. Nel caso non abbiate ancora fatto il salto all’edizione di quest’anno, è finalmente giunto il momento di farlo! Infatti, nel momento in cui stiamo scrivendo, le versioni PS5 e Xbox Series X del titolo sono vendute sul celeberrimo portale e-commerce Amazon a prezzo scontato!

FIFA 22 è poggiato su Hypermotion, che è una tecnologia riservata esclusivamente a PS5, Xbox Series X|S e Stadia che combina due ritrovati di ultimissima generazione: l’Advanced 11v11 match capture e il machine learning. Di norma, per realizzare un videogioco si fa un performance capture in studio con due o tre attori alla volta; adesso, EA ha fatto giocare calciatori in un campo reale 11 contro 11, utilizzando le tute XSense per rilevarne ogni singolo parametro e movimento.

FIFA 22 offre diverse modalità di gioco, a partire dalla Carriera, ora rinnovata, che ci vedrà portare il nostro giocatore dai bassifondi della classifica fino ai vertici del calcio internazionale ed è stata potenziata con più modi per andare avanti, centrare gli obiettivi e coinvolgervi.

Non poteva di certo mancare anche FUT, che ha visto l’arrivo di un nuovo tipo di carta, gli eroi FUT, i quali possono godere di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo, con la quale avere un legame club verde con qualsiasi calciatore dello stesso campionato.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,4, abbiamo affermato che «FIFA 22 è esattamente cosa ci aspettavamo dal nuovo capitolo di EA, con le promesse di un ritorno deciso ai ritmi di gioco più ragionati senza sacrificare il fattore spettacolarità. Un titolo che fa del rinnovato gameplay il perno sul quale far roteare in modo equilibrato le varie modalità, impreziosite da piacevoli miglioramenti che non ne snaturano la formula di base».

In definitiva, FIFA 22 è il miglior gioco di calcio disponibile sul mercato e, nel caso possediate una console di nuova generazione, potete godervelo al massimo della qualità visiva. Come sempre, le offerte di Amazon non durano per sempre, quindi vi consigliamo di approfittare di questa promozione finché è ancora valida! Solitamente le edizioni PS5 e Xbox Series X di FIFA 22 vengono proposte a 79,99€, ma oggi potete averle rispettivamente, per 68,80€ e 68,64€, con uno sconto del 14%!

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon