Faraday Protocol ha stile da vendere e vi darà filo da torcere

Molti videogiocatori amano confrontarsi con i mondi virtuali per misurarsi sia con un universo affascinante e lontanissimo dalla loro quotidianità, sia con delle prove che siano in grado di mettere alla prova il loro ingegno.

A tal proposito, Faraday Protocol ha le migliori intenzioni di fare entrambe le cose. Firmato da Red Koi Box, il gioco pubblicato da Deck13 è un puzzle game in soggettiva che vi trascinerà in un’affascinante scenario sci-fi vintage, chiedendovi di collegare i puntini per svelare tutti i dettagli della vicenda.

«Dislocato dalla tua nave spaziale, ti ritroverai in uno scenario completamente sconosciuto» ci raccontano gli sviluppatori. «Vestirai il ruolo di Raug Zeekon, un archeologo interstellare arrivato in un pianeta alieno. Una voce ti darà il benvenuto su ‘Opis’, il nome del luogo misterioso in cui sei atterrato».

Qui, però, sarà necessario fare del proprio meglio per muoversi tra i diversi misteri, ci assicura il team di sviluppo:

Opuse è strutturato con una successione di puzzle e di prove che sarà necessario superare per continuare a esplorare. Potrete risolvere intricati puzzle ri-distribuendo l’energia con l’utilizzo del vostro Bia-Tool e dando dimostrazione delle vostre abilità contro ogni sfida.

A partire da questo scenario e da questa struttura fortemente incentrata sui puzzle si erge, in realtà, quella che gli autori descrivono come un’esperienza story-driven, dove sono numerose le verità che dovrete provare a portare a galla.

Chi ha costruito Opis? Quando e perché lo ha fatto? E, se davvero qualcuno lo ha fatto, dove è andato a finire? Mentre tenterete di scoprire tutto questo, ad accompagnarvi nel vostro viaggio sarà anche una intelligenza artificiale conosciuta come Iris, pronta a guidarvi mentre svelerete verità inghiottite dai millenni.

Faraday Protocol è disponibile su Steam, GOG, PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo Switch. Su PC potete anche giocare una demo gratis disponibile su Steam, che vi permetterà di prendere le misure dell’affascinante sci-fi prima di procedere con l’acquisto completo.

Potete scoprire ulteriori dettagli su Faraday Protocol consultando il sito ufficiale o visitando il profilo Twitter, la pagina Facebook o il canale YouTube dedicati.