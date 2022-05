Far Cry 6 Gold Edition per PS5 a meno di metà prezzo per la Gaming Week di Amazon

Sul noto portale e-commerce Amazon è partita la Gaming Week, iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti dedicati al mondo dei videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Come al solito, allo scopo di guidarvi all’interno del vasto catalogo di sconti disponibili, continueremo a pubblicare notizie a cadenza quotidiana per segnalarvi le migliori offerte attualmente attive!

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, c’è quello relativo alla versione PS5 di Far Cry 6 Gold Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 44,97€, rispetto agli usuali 101,66€ di listino, per un risparmio reale di quasi 63€.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego su come seguire i suoi passi. I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo.

Partendo dal basso, dovrete ricostruire dei rapporti fiduciari e remare nella stessa direzione per porre fine alle strampalate ambizioni di Castillo. Da questa idea narrativa sboccia poi tutta la struttura di gioco, che dopo una prima fase di ambientamento vede una grande apertura e mette a disposizione del giocatore delle enormi macro aree in cui ci si può spostare liberamente.

Rispetto all’edizione standard, Far Cry 6 Gold Edition comprende anche il Season Pass, consentendovi di accedere a ulteriori contenuti aggiuntivi per espandere l’esperienza di gioco, come “Joseph Collapse”, che ha persino riportato in scena Joseph Seed, villain di Far Cry 5.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere un ottimo titolo risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.