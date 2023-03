F1 22 per PS5 a meno di metà prezzo! 56% di sconto!

Anche oggi, martedì 14 marzo 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS5 di F1 22, che attualmente potete portarvi a casa a soli 34,98€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con uno sconto del 56% e un risparmio reale di 45€.

F1 22 è il nuovo gioco di guida ufficiale della FIA firmato da Electronic Arts e dagli esperti dei racing game di casa Codemasters. Il titolo vi permette di affrontare il calendario 2022 della F1, introducendo anche il Gran Premio di Miami come novità assoluta.

Il gioco include la nuova IA Adaptive, una funzione innovativa capace di adattare l’intelligenza artificiale degli altri piloti virtuali alle necessità del videogiocatore, così che la sfida non diventa mai frustrante e si può godere di un’esperienza di guida sempre al massimo delle proprie possibilità.

F1 22 offre anche tante opzioni per l’accessibilità, a partire dai menù che consentono di arrivare alla gara senza doversi ingegnare troppo con la messa a punto del veicolo, a meno che non lo si voglia.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3 abbiamo affermato che “F1 2022 ha superato il nostro test, dimostrandosi rinnovato e divertente anche se non perfetto. Si tratta di un titolo che presenta un modello di guida adatto a tutti, dai neofiti ai veterani, con molte modalità tra cui scegliere. Sebbene il nuovo sistema aerodinamico delle vetture impatti solo in parte sull’esperienza di guida, abbiamo visto una grande cura da parte degli sviluppatori“.

