F1 22: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

F1 22 è il nuovo titolo con licenza ufficiale FIA firmato da Electronic Arts e dagli esperti dei racing game di casa Codemasters. Il titolo vi permetterà di affrontare il calendario 2022 della F1, introducendo anche il Gran Premio di Miami come novità assoluta.

Inoltre, saranno anche introdotte le gare F1 Sprint. Oltretutto, gli amanti dei motori avranno anche a disposizione la modalità F1 Life, da immaginare come un hub personalizzabile dove potrete sfoggiare la vostra collezione di automobili, indumenti e accessori che vi siete guadagnati con i vostri trionfi nelle gare virtuali.

F1 22 integrerà la nuova IA Adaptive, capace di adattare l’intelligenza artificiale degli altri piloti virtuali alle necessità del videogiocatore, in modo che la sfida non diventi mai frustrante. Ci saranno anche tante opzioni per l’accessibilità, a partire dai menù che consentiranno di arrivare alla gara senza doversi ingegnare troppo con la messa a punto del veicolo, a meno che non lo si voglia.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che «F1 22 promette bene prima del suo rilascio. Sebbene ci siano ancora alcuni dettagli da correggere, possiamo dire di aver davanti un titolo sempre divertente e al passo con i tempi. Non vogliamo sbilanciarci troppo prima del rilascio finale, ma siamo sicuri che le nuove sfide saranno molto apprezzate dal pubblico. Arrivano le Supercar, arriva F1 Life: insomma, le novità non mancano. Alcune, forse, necessitano ancora di qualche miglioramento, ma in linea generale, ci siamo e ora non vediamo l’ora della release finale».

F1 22 è attualmente in sviluppo per Windows PC, Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One e Xbox Series X|S, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il 1° luglio 2022.

