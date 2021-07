F1 2021: acquistalo ora a un prezzo imperdibile su Instant Gaming!

Appassionati di Formula 1, oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, proprio nella giornata odierna debutta sul mercato l’atteso F1 2021, capitolo della celeberrima serie dedicato alla nuova stagione di uno degli sport più amati al mondo. Se non vedete l’ora di mettere le mani sul nuovo titolo sviluppato da Codemasters e pubblicato da Electronic Arts, vi segnaliamo che il prodotto è già acquistabile sul noto e affidabile store Instant Gaming ad un prezzo decisamente da non lasciarsi sfuggire, soprattutto visto che siamo parlando di un gioco disponibile sostanzialmente da poche ore.

Tra le novità introdotte da F1 2021 troviamo la presenza di una nuova modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l’opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, Imola e Jeddah, disponibili per tutti come contenuti post-lancio gratuiti. In particolare, la modalità Carriera potrà contare su una nuova opzione per due giocatori, che consente agli amici di unirsi online per divertirsi in cooperazione, o di scegliere squadre diverse e portare le rivalità in pista in sessioni di gara sincrone.

F1 2021 è stato anche promosso sulle nostre pagine con un ottimo voto e nella recensione abbiamo affermato che «continuando a scommettere sul modello simularcade che è diventato ormai un marchio di fabbrica […], il franchise si propone quest’anno in maniera ancora più convinta come caposaldo di un genere nel quale può dire la sua».

Su Instant Gaming potete acquistare la Standard Edition di F1 2021 a soli 47,99 euro, rispetto agli usuali 60€ di listino, mentre per 63,99€, confronto ai soliti 75€, potete avete la Deluxe Edition, che, oltre al gioco base, comprende il pacchetto icone Mia Scuderia, che comprende sette piloti iconici, oggetti di gioco esclusivi (Livrea, tuta, guanti, casco, radio di vittoria), un pacchetto contenuti Braking Point e 18.000 PitCoin.

