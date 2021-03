Il 25 marzo uscirà l’horror che vi farà dimenticare (forse) P.T. e Silent Hills

Ad agosto 2014 Hideo Kojima salì sul palco della GamesCom per svelare una misteriosa demo giocabile di un titolo horror al quale stava lavorando con Guillermo Del Toro, Premio Oscar per La Forma dell’Acqua.

La suddetta demo, battezzata P.T. (diminutivo di Playable Teaser, ovvero teaser giocabile) era relativa nientemeno che al reboot della saga di Silent Hill, chiamato Silent Hills.

Il gioco, come purtroppo saprete fin troppo bene, è stato cancellato in virtù della rottura di Kojima con il colosso giapponese Konami. Nonostante tutto, P.T. è diventato una sorta di culto tra i giocatori, speranzosi che un giorno l’idea di un titolo dell’orrore in soggettiva possa davvero terrorizzare a modo la community.

Ora, potrebbe stare arrivando il gioco scelto per colmare il vuoto: Evil Inside è infatti un nuovo gioco horror che condivide ben più di una somiglianza con P.T., e arriverà su PS4 e PS5 a fine marzo di quest’anno.

Descritto come un gioco horror psicologico con una prospettiva in prima persona, Evil Inside segue le vicende di un uomo di nome Mark, il quale usa una tavola degli spiriti per contattare la madre defunta. Sfortunatamente, nulla va secondo i piani e Mark è presto costretto ad affrontare le sue “più grandi paure per scoprire la verità”. Poco sotto, il trailer di annuncio del gioco (via PSU):

Al netto di una certa somiglianza con il progetto di Kojima, il gioco sembra comunque offrire una buona dose di momenti realmente terrificanti. Staremo a vedere se il biglietto da visita si tradurrà in un titolo horror all’altezza delle aspettative.

In seguito al divorzio tra Hideo Kojima e Konami, il colosso nipponico rimosse P.T. da PlayStation Store, con il risultato che il teaser giocabile non è più scaricabile liberamente dall’utenza Sony (tanto che da molti è custodito gelosamente nell’hard disk di chi lo aveva scaricato).

Ricordiamo anche che il modder Andrea Gori ha di recente realizzato una versione intitolata GZ P.T. della demo dell’horror di Kojima, capace di girare su PC sfruttando il motore dello sparatutto DOOM.

Evil Inside arriverà su PS Store il 25 marzo 2021