L’esclusiva PS5 Returnal riceve uno story trailer che svela 4 misteri

Sony e Housemarque hanno pubblicato un nuovo story trailer per l’esclusiva PS5 Returnal, in uscita il prossimo mese.

Lo story trailer, come spiegato su PlayStation Blog, rivela quattro segreti legati alla storia, un aspetto al quale il team di sviluppo sembra tenere molto.

«L’elemento narrativo è una grossa novità per Housemarque, ma abbiamo una storia coraggiosa da raccontare», ha raccontato non a caso il narrative designer Greg Louden.

«Il nostro obiettivo è creare un racconto misterioso, sfaccettato e coinvolgente che, in combinazione con le esplosive componenti action e i colpi di scena roguelike, vi spinga a esplorare, rigiocare e riflettere».

Questo lo story trailer:

Nel post completo su PlayStation Blog trovate nel dettaglio i quattro misteri presentati nella clip, ma intanto scopriamo un approfondimento della protagonista, “un’esploratrice spaziale greco-americana in forze alla ASTRA“.

Un estratto del post al riguardo:

«Per la prima volta nella sua carriera, Selene decide di contravvenire agli ordini per raggiungere il pianeta alieno Atropo sulle tracce del segnale radio della “Pallida ombra”. All’arrivo, è costretta a un atterraggio di fortuna in una foresta aliena. Qui scopre le rovine di una civiltà perduta».

Nel gioco, poi, avremo a che fare con un mondo mutevole per una sfida costante, rivivremo le esperienze altrui e scopriremo “un mistero più profondo, in soggettiva”.

«Un’ultima cosa: come avrete notato dal trailer, Selene scoprirà anche una misteriosa casa che le risulta stranamente familiare. Returnal è prima di tutto un gioco d’azione in terza persona, ma Selene e i giocatori possono scegliere di esplorare questa casa nel corso di suggestive sequenze in soggettiva che consentiranno di ricostruire eventi insoliti e familiari per venire a capo del mistero…»