Amnesia: Rebirth, il primo gameplay è ricco di puzzle e terrore

Mancano solo pochi giorni al debutto di Amnesia: Rebirth, il prossimo horror firmato da Frictional Games che è particolarmente atteso da tutti gli amanti del genere. In giornata, i colleghi statunitensi di IGN hanno avuto modo di pubblicare sul loro canale un video gameplay che mostra cinque minuti in compagnia del titolo.

Sebbene si tratti di un filmato che non vuole essere (non ancora, a quanto pare) rappresentativo del gioco finale, potete vedere la protagonista Tasi Trianon mentre cerca di sopravvivere agli orrori che le si fanno davanti.

Vi proponiamo il video di seguito, in embed nel corpo del nostro articolo.

Tra le meccaniche mostrate nel video, con Tasi bloccata in una zone desertica in Algeria, possiamo vedere anche alcuni puzzle che vi chiederanno di spremere le meningi – senza andare nel panico, viste le atmosfere. Inoltre, ci viene riferito che Tasi abbia perso la memoria in merito a quello che le è accaduto negli ultimi giorni: cercherà quindi di capire dove sia finita e, soprattutto, di capire come uscire dalla situazione in cui si ritrova.

Vi ricordiamo che Amnesia: Rebirth arriverà ufficialmente su PC (GOG, Epic Games Store, Steam) e PS4 il prossimo 20 settembre.