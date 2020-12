Epic Games Store esagera: 15 giochi gratis da settimana prossima

Epic Games Store ha reso disponibili i giochi gratuiti che erano stati annunciati appena sette giorni fa e svelato quelli in arrivo la prossima settimana, esagerando come suo solito a ridosso delle vacanze natalizie.

Una settimana fa avevamo parlato dell’arrivo di due big, provenienti dal catalogo di Obsidian Entertainment, e come da programma eccoli qui.

Tuttavia, come sapranno i fan dell’iniziativa del negozio online, è già tempo di pensare alle prossime new entry.

Curiosamente, però, Epic Games non ha annunciato nome e cognome del/dei gioco/giochi in arrivo tra sette giorni, per il semplice fatto che da giovedì 17 alle ore 17:00 arriverà un titolo gratis al giorno per 15 giorni.

«A partire dal 17 dicembre offriremo un nuovo gioco per due settimane intere! Proprio così: 15 giorni di giochi gratuiti! Ogni gioco sarà gratuito per sole 24 ore, ma potrai tenerlo per sempre», si legge nella comunicazione della casa di Fortnite.

Inoltre, è stata annunciata una nuova tornata di sconti a tema natalizio, con offerte che inizieranno anch’esse il 17 dicembre e proporranno tagli fino al 75%.

Insomma, sebbene non sia stato rivelato il nuovo gioco gratuito con cui prenderà piede quest’iniziativa, sembra proprio che non ci sia da lamentarsi troppo.

Come riscattare i giochi gratis

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.