Epic Games Store, ecco il nuovo gioco gratis (ed è il migliore finora)

Epic Games Store ha svelato il nuovo gioco gratuito, l’ottavo, della sua lunga lista di titoli gratis offerti come regalo alla community per le festività natalizie.

Il titolo in questione è l’oscuro platform bidimensionale Inside, l’ultimo gioco realizzato dallo studio di Limbo, la danese Playdead.

Ieri era toccata a Tropico 5, ottimo gestionale che è stato disponibile per il riscatto fino alle ore 17:00, prima di venire sostituito da questa new entry.

Questa la descrizione di Inside, criptica e asciutta com’è del resto il gioco stesso:

Da solo e braccato, un ragazzo si ritrova invischiato al centro di un oscuro progetto. Se siete amanti dello studio scandinavo, la buona notizia è che Playdead sta lavorando ad un nuovo progetto proprio in collaborazione con Epic Games.

Non restano, adesso, che altre sette scelte per completare il quadro dei giochi che verranno forniti fino al 31 dicembre alle ore 17:00.

Come avere i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.