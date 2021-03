Epic Games Store, ecco i nuovi giochi gratis

Epic Games Store non ha saltato il tradizionale appuntamento con i giochi gratis della settimana, sbloccando la scelta annunciata lo scorso giovedì puntualmente alle ore 17:00.

Il nuovo gioco della settimana, Wargame: Red Dragon, ha preso regolarmente il posto dell’ormai non più riscattabile Sunless Sea.

Per chi non lo conoscesse, Wargame: Red Dragon è un acclamato strategico firmato Eugen Systems lanciato nel 2014 ma appena arrivato sul negozio dei creatori di Fortnite.

Questa la sua descrizione ufficiale, con dettagli sull’ambientazione, sulla storia e sul gameplay (sia per giocatore singolo che in multiplayer):

1991: i due blocchi si confrontano in un nuovo teatro operativo, l’Asia, insieme a varie altre nazioni: Giappone, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Controlla le risorse militari delle 17 nazioni coinvolte e crea la tua forza bellica attingendo a un’incredibile selezione di 1.450 unità meticolosamente riprodotte sul modello di quelle originali! Comanda carri armati, aerei, elicotteri, nuove navi da guerra e unità anfibie in intense battaglie di una profondità tattica senza pari. Padroneggia gli interventi su campi di battaglia estremamente realistici, domina le nuove aree marittime, e riscrivi la storia in un conflitto diretto e disegnato nei minimi dettagli dagli studi di sviluppo Eugen Systems. Wargame Red Dragon ti entusiasmerà in modalità singola, col suo nuovo Sistema di campagna dinamica, e ti offrirà una vasta modalità multiplayer in cui si affrontano contemporaneamente fino a 20 giocatori.

Lo strategico ambientato nella Guerra Fredda sarà riscattabile fino a giovedì 11 marzo, ore 17:00, dopodiché sarà rimpiazzato dalla prossima scelta di Epic Games Store.

Come annunciato oggi, si tratta di Surviving Mars, che sarà riscattabile invece dall’11 al 18 marzo e resterà per sempre nella vostra libreria.

Surviving Mars è un city builder di fantascienza mirato alla colonizzazione di Marte e alla sopravvivenza dal valore di 29,99 euro, ed è al suo secondo ingresso nei giochi gratuiti del negozio.

Potete tenere traccia dei titoli gratuiti distribuiti finora da Epic Games Store dall’avvio dell’iniziativa in questa nostra news sul tema.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.