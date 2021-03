Eneba celebra le eroine del gaming: giochi a meno di 2€!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di titoli aventi come protagoniste donne veramente forti ed intraprendenti.

A soli 17,95€, rispetto ai 39,99€ di listino, potete mettere le mani su Control Ultimate Edition, titolo che ha attirato l’attenzione della stampa e appassionato alcune tra le più grandi personalità del settore, incluso game designer di fama mondiale, Hideo Kojima, creatore di Metal Gear Solid. All’origine di questo grande interesse è l’incredibile intreccio creativo alla base del gioco: uno stile grafico unico e inconfondibile, una trama affascinante e misteriosa e un gameplay avvincente con soluzioni incredibilmente personalizzabili. Control – Ultimate Edition, oltre al gioco base, comprende anche le espansioni “The Foundation” e “AWE”.

Continuiamo con il recente The Medium, proposto a soli 29,53€, avventura di stampo horror realizzata dagli stessi autori di The Blair Witch Project, Layers of Fear e Observer, Bloober Team. The Medium vi metterà nei panni di una medium dotata di abilità psichiche impareggiabili, riservate a poche persone che hanno un dono. Dovrete sfruttare queste caratteristiche per risolvere enigmi e situazioni per attraversano contemporaneamente due mondi: quello reale e quello degli spiriti.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui videogiochi aventi protagoniste donne tra gli sconti del portale Eneba. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione