Eneba: 40% di sconto su PES 2021 e non solo!

Lo store Eneba ci propone sconti massicci su diversi giochi e abbonamenti per tutte le piattaforme, e oggi vi mostriamo le migliori offerte attualmente attive. A spiccare è PES 2021 Season Update, ma non si tratta di certo della sola prelibatezza ora disponibile sull’affidabile e veloce negozio online.

PES 2021 Season Update è il nuovo capitolo della serie sportiva di Konami, disponibile ad un prezzo speciale per celebrare i 25 anni del franchise. Eneba lo sconta ulteriormente del 40% in versione Steam, rendendo l’acquisto praticamente obbligato per gli appassionati di calcio che non vedono l’ora di farsi una partita al fantastico simulatore con rose e licenze aggiornate.

In offerta anche un abbonamento da tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate, scontato del 43%, che vi consente di giocare a più di 200 giochi tra PC Windows 10 e Xbox One, e prepararvi degnamente a Xbox Series X in uscita il 10 novembre. Da questa settimana, Xbox Game Pass Ultimate supporta anche il cloud gaming su Android, per cui potrete sfruttarlo anche senza console.

Se siete fan del basket, invece, potete approfittare di uno sconto del 30% su NBA 2K21. Il gioco è appena uscito dagli uffici di Visual Concepts, per cui difficilmente lo troverete per Steam ad un prezzo migliore: appena 42,14 € per la miglior simulazione cestistica mai sviluppata sono una richiesta davvero esigua se consideriamo che la stagione sportiva è appena iniziata.

Di seguito vi proponiamo le migliori offerte disponibili oggi su Eneba, che comprendono gli abbonamenti a EA Play e Borderlands Game of the Year Edition a prezzi davvero spettacolari: non perdeteveli!

Offerte giochi Eneba