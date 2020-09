Eletto il gioco dell’anno 2020 al Tokyo Game Show (ed è di Nintendo)

I videogiochi sono stati nostri irrinunciabili compagni nei momenti di incertezza della quarantena e il pubblico giapponese non se lo è certo dimenticato. Così, quando la giuria del Tokyo Game Show 2020 – la più famosa fiera di settore del mercato nipponico – ha eletto quello che il suo Gioco dell’anno 2020, ha tenuto conto anche dell’apporto che questo titolo è riuscito a dare nei momenti in cui ci siamo trovati chiusi in casa e gli unici contatti che avevamo con il mondo esterno erano diventati virtuali.

Come è facile dedurre, a portare a casa l’ambito titolo è stato Animal Crossing: New Horizons, un titolo che ci ha permesso di costruire una nostra adorabile vita alternativa, incontrando anche i nostri amici online e visitando le loro case in un momento in cui non potevamo farlo nella vita reale.

Animal Crossing: New Horizons è il GOTY 2020 per il TGS

Come riportano i colleghi del sito VG24/7.com, un comunicato stampa ha spiegato che:

Dal momento che siamo stati costretti a rimanere a casa a causa del COVID-19, l’esperienza rilassata offerta da questo videogioco, in cui puoi fare liberamente qualsiasi cosa, è diventata di conforto per le persone di tutto il mondo. La comunicazione con i più cari amici, attraverso il gioco, e l’interazione con altri giocatori negli eventi sono andati al di là del singolo gioco: il titolo ha mostrato la forza dell’intrattenimento del Giappone, ottenendo un supporto soverchiante da utenti di tutte le età, dai bambini agli adulti, e ha vinto i nostri Award for Excellence e Grand Award all’unanimità.

Si tratta di un prezioso riconoscimento per Animal Crossing che, come disse il producer, per puro caso si è trovato a essere un gioco dedicato all’incontrarsi, all’interagire e allo stare sereni – insieme, anche se non insieme – in un momento storico in cui le persone ne avevano estremamente bisogno.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile solo su Nintendo Switch dallo scorso mese di marzo. A questo indirizzo trovate la video recensione di SpazioGames.