Electronic Arts: sconti fino all’89% su tanti giochi per Xbox in edizione digitale!

Se possedete una console Microsoft e stavate attenendo l’occasione perfetta per recuperare qualche titolo pubblicato da Electronic Arts a buon prezzo, allora abbiamo l’offerta che fa al caso vostro! Infatti, attualmente, il famoso portale di e-commerce Amazon sta offrendo la possibilità di acquistare diversi titoli del noto publisher a prezzi molto convenienti.

Ad esempio, tra i diversi videogame in offerta trovate Star Wars: Jedi Fallen Order, che attualmente potete portarvi a casa a soli 7,49€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto dell’89% e un risparmio reale di 62,5€.

Star Wars Jedi Fallen Order è un action adventure ambientato nell’universo di Star Wars, che racconta una storia originale che si svolge cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith. Il gioco segue le vicende del giovane Padawan Cal Kestis, che è in fuga dall’Impero dopo l’esecuzione dell’Ordine 66. Il giocatore dovrà indagare sui misteri di un’antica civiltà estinta, svelando ciò che può dare nuova speranza alla galassia. Il viaggio avrà luogo a bordo della Mantis, assieme al capitano Greez e a Cere, un ex cavaliere Jedi con un passato oscuro.

Nella nostra recensione, dove il gioco si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che «sebbene lesini un po’ sull’endgame, con nessun contenuto extra che vada al di là del completamento delle aree disponibili, Star Wars Jedi: Fallen Order si rivela come una piacevole sorpresa di fine anno. La direzione di Stig Asmussen ha fatto in modo che il gioco avesse tutto ciò che serve a un grande action adventure per essere annoverato tra i più riusciti di questa generazione. Respawn è davvero una grande garanzia».

Queste offerte sono solo alcune di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.