Elden Ring, scoperto come uccidere Melina: ecco che cosa succede

Uno dei personaggi più importanti che accompagnerà i Senzaluce nell’Interregno di Elden Ring è sicuramente Melina, uno dei primi personaggi con cui avremo la possibilità di conversare e che supporterà enormemente la nostra avventura.

Eppure, il soulslike open world (lo trovate su Amazon) non ha mai offerto la possibilità di uccidere in modo diretto questo personaggio, nonostante l’ampia libertà solitamente concessa da FromSoftware in tutte le sue produzioni.

Anche se verrebbe da chiedersi come mai i fan ci tengano così tanto a far fuori uno dei personaggi che ci aiuta maggiormente — cosa che non dovrebbe sorprendere, se consideriamo che cosa hanno fatto alcuni Senzaluce crudeli alla tartaruga Miriel — la community è riuscita a scoprire un modo per riuscire in questa impresa.

Melina appare infatti regolarmente nei primi luoghi di grazia di Elden Ring: se la community saprà con certezza dove si andrà a posizionare la nostra aiutante, è possibile piazzare una “trappola” e osservare pazientemente che cosa succede.

Come riportato da Game Rant, alcuni giocatori hanno infatti scoperto che utilizzando uno specifico incantesimo di fuoco poco prima di utilizzare il luogo di grazia, sarà possibile vedere Melina subire danni fino a quando non sarà costretta a soccombere alle sue ferite.

Come potete vedere voi stessi nella seguente clip video, la sua animazione risulta particolarmente affascinante, dato che subito dopo emerge un fascio di luce richiamante un albero simile a quelli visti nell’Interregno.

Se pensavate che questo evento potesse però cambiare la storia di Elden Ring, siamo costretti a darvi una grossa delusione: il soulslike open world ignorerà che questo evento sia mai accaduto, facendo apparire Melina nelle cutscene successive del gioco.

Insomma, la community è semplicemente riuscita a sfruttare un divertente trucco per cambiare il corso della storia, scoprendo presumibilmente quello che dovrebbe essere un contenuto tagliato del gioco, considerata l’inaspettata spettacolarità dell’animazione.

L’ultimo capolavoro di FromSoftware si è già dimostrato un incredibile successo, riuscendo a vendere addirittura 20 milioni di copie in meno di un anno: un risultato semplicemente impressionante, considerando che si tratta di una nuova IP.

Un successo che non poteva naturalmente non portare all’annuncio di una nuova espansione: pochi giorni fa è stato infatti confermato il primo DLC ufficiale di Elden Ring.