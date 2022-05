Elden Ring, qual è il semidio più forte? Lo svela il video dell’epica battaglia

I boss di Elden Ring sono indubbiamente avversari molto difficili da affrontare per i Senzaluce, ma tra questi emergono in particolar modo i semidei dell’Interregno, particolarmente letali per ogni eroe impreparato.

Un design particolarmente azzeccato e battaglie incredibilmente difficili hanno reso velocemente questi boss i personaggi più popolari della community di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition su Amazon), che non ha mai smesso di riflettere su chi potesse davvero essere il più forte semidio.

Inutile sottolineare che per molti fan Malenia si è rivelata fin da subito un candidato ideale, soprattutto dopo averla osservata in azione in un video contro tutti i boss.

Il content creator Garden of Eyes, conosciuto per le sue mod e per i suoi video che propongono epiche battaglie tra boss, ha dunque deciso di provare a rispondere definitivamente a questa domanda: qual è il semidio più forte di Elden Ring?

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sui boss di Elden Ring. Se non avete ancora completato l’avventura di FromSoftware, sconsigliamo di proseguire la lettura.

Lo youtuber ha dunque deciso di proporre una vera e propria battle royale con tutti i semidei che possiamo affrontare nell’Interregno: Malenia, Radahn, Rykard, Morgott, Godrick e Mohg si affrontano in una battaglia tutti contro tutti al massimo delle loro potenzialità.

Lo scontro viene proposto in diverse modalità e regole per offrire un risultato più equo possibile: il content creator ha infatti deciso nelle battaglie seguenti, per esempio, di rimuovere effetti di sanguinamento o eventuali potenziamenti, per riportare ogni boss al proprio livello base.

Non intendiamo anticiparvi il vincitore e vi lasceremo scoprirlo da soli, anche se possiamo anticiparvi che il risultato finale potrebbe sorprendervi: potete godervi le epiche battaglie nel video da circa 12 minuti, che vi proporremo di seguito:

Tutti i semidei hanno dato prova del loro valore e offerto una battaglia davvero spettacolare: non ci resta che augurarvi una buona visione e attendere con curiosità quale sarà il prossimo scontro che ingegneranno i fan.

In ogni caso, Malenia continuerà a rimanere uno dei boss più amati — e più impegnativi — di Elden Ring, e che proprio per questo ha conquistato tantissimi fan: c’è infatti chi ha voluto celebrarla perfino alla laurea.

Ovviamente i semidei non sono però gli unici boss affrontabili nel capolavoro di FromSoftware: uno di questi è la Belva Meteoritica Adulta, ma un fan ha scoperto una tattica per renderla praticamente inerme.