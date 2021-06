Elden Ring: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione dell’E3 2021, Bandai Namco, dopo un’attesa davvero estenuante, ha presentato un nuovo gameplay trailer di Elden Ring svelando finalmente la data d’uscita del titolo, che si presenta come una sorta di successore spirituale dell’apprezzatissima serie Dark Souls.

Elden Ring, action RPG sviluppato da From Software in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, che sicuramente molto di voi conosceranno per “Il Trono di Spade”, promette di evolvere il gameplay alla base di Dark Souls introducendo diverse novità.

In particolare, sono state aggiunte delle meccaniche stealth che consentiranno ai giocatori di nascondersi tra i cespugli per cogliere di sorpresa gli avversari, nonché andare a cavallo per spostarsi rapidamente da un zona all’altra dell’enorme mappa di gioco.

Un’altra caratteristica piuttosto interessante è data dalla presenza di condizioni meteo variabili in tempo reale che avranno delle conseguenze in-game, come la possibilità di passare più inosservati agli occhi dei nemici durante la notte (ma lo stesso varrà anche per gli avversari) oppure seguire delle tracce speciali visibili solo in determinate situazioni.

Per quanto riguarda la durata, il direttore Hidetaka Miyazaki ha affermato che serviranno almeno 30 ore per giungere ai titoli di coda, una durata davvero considerevole, soprattutto considerando che potrebbe anche aumentare nel caso decideste di esplorare ogni singolo angolo della mappa alla ricerca di segreti e tesori.

Elden Ring è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è atteso per il 21 gennaio 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.