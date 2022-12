eFootball 2023, disponibile da ora l’aggiornamento 2.3.0: ecco tutte le novità

Konami ha annunciato proprio pochi istanti fa di aver rilasciato l’aggiornamento 2.3.0 per eFootball 2023 su tutti i dispositivi: la patch del free-to-play calcistico è dunque già disponibile per il download da questo momento.

Il rivale gratuito di FIFA 23 (che trovate invece in sconto su Amazon) continua ad ascoltare i feedback in arrivo dai fan per migliorare continuamente l’esperienza di gioco, con aggiornamenti che correggono problemi e bilanciano il gameplay.

Inizialmente la patch era prevista per la scorsa settimana, ma all’ultimo secondo Konami aveva annunciato un rinvio improvviso per motivi tutti da chiarire: è probabile che il team avesse scoperto in extremis un bug che richiedeva tempo per essere risolto.

Da questo momento è però possibile scaricare ufficialmente il nuovo aggiornamento, che oltre ad aggiornare diversi dati e le rose del campionato brasiliano introduce alcune significative novità e bugfix.

La patch 2.3.0 di eFootball 2023 ha infatti implementato diverse migliorie, tra le quali segnaliamo un matchmaking online perfezionato, modifiche alla velocità di alcune schermate di transizione e altri cambiamenti minori in diverse modalità.

Sono state inoltre annunciate diverse modifiche al gameplay per motivi di bilanciamento, elencati per intero nel changelog ufficiale e che vi riporteremo di seguito:

Dribbling

・ Sono stati implementate delle correzioni in modo che i giocatori siano meno propensi ad allontanarsi dal pallone quando entrano in contatto con un avversario durante il dribbling.

・ Sono state implementate delle migliorie alla manovrabilità a seguito di uno Tocco secco.

・ Sono state implementate regolazioni relative ai contatti con il corpo, in modo che Protezione si attivi solo a una certa distanza dal giocatore avversario.

・ Sono stati implementati degli aggiustamenti in modo che, quando si immette un comando di tocco del pallone e un comando Protezione nei momenti di contesa della palla, l’input del comando di tocco sarà ora prioritario e si ridurranno i casi di perdita di possesso dovuti alla priorità del comando Protezione.

Passaggi

・ Implementate migliorie in modo che, quando si immette un comando di passaggio, venga selezionato un bersaglio più adeguato rispetto all’input direzionale e della barra potenza.

・ Sono state apportate delle modifiche affinché i passaggi filtranti vengano giocati verso spazi più difficili da intercettare per i difensori, rispetto al posizionamento e alla direzione di movimento dei giocatori avversari.

・ Sono state apportate delle modifiche in modo che, quando un giocatore entra in contatto mentre salta per effettuare un colpo di testa, ora è meno probabile che perda l’equilibrio.

Stop

・ Sono stati implementate delle migliorie per far sì che i giocatori si spostino in una posizione adeguata per anticipare i palloni a mezz’aria in modo più rapido.

・ Negli scenari in cui un input direzionale viene eseguito contemporaneamente a un comando di cross appena prima che il giocatore stoppi la palla, l’input del tasto direzionale potrebbe essere registrato come una direzione di tocco della palla invece che come una direzione di cross, il che causa una rotazione non necessaria nel giocatore. Per questo motivo, sono state apportate delle modifiche in modo che, quando i giocatori cercano di stoppare la palla a una certa velocità, queste combinazioni di comandi non influenzino la direzione dell’imminente tocco di palla e il giocatore effettui un cross subito dopo aver effettuato il tocco.

Difesa

・ Sono state apportate modifiche alle condizioni di attivazione dei movimenti di blocco quando si difendono tiri o cross in arrivo.

・ È stato risolto il problema della marcatura a uomo, per cui il posizionamento dei giocatori poteva risultare innaturale quando l’avversario attaccava in profondità nella propria metà campo.

・ Sono state apportate modifiche alla marcatura a uomo, in modo che i giocatori si posizionino in modo più adeguato rispetto alla posizione del possessore di palla avversario.

・ Sono state apportate modifiche al posizionamento dei giocatori durante il Testa a testa.

Falli

・ Corretto il problema relativo alle decisioni sul fuorigioco per cui, se immediatamente dopo un fuorigioco veniva commesso un fallo come risultato di un contatto corporeo, il fallo successivo aveva la priorità e quindi veniva fischiato un fallo invece del fuorigioco.

・ È stato risolto il problema relativo alle decisioni sui falli, per cui poteva essere fischiato un fallo se il giocatore che arrivava per primo sul pallone aveva un contatto così leggero con il corpo del giocatore avversario da non meritare il fallo.

AI

・ È stato risolto il problema relativo alle partite contro l’AI, per il quale i Testa a testa eseguiti in scenari difensivi dalla squadra controllata dall’AI potevano talvolta risultare innaturali.

・ È stato risolto il problema per cui i giocatori con lo stile di gioco “Collante” potevano posizionarsi in modo innaturale nella metà campo avversaria durante gli scenari offensivi, anche quando tutti gli altri giocatori avversari rientravano nella propria metà campo.

・ È stato risolto il problema per cui i giocatori con lo stile di gioco “Collante” potevano inseguire il possessore di palla avversario fino a una posizione avanzata durante gli scenari difensivi.

・ Sono stati implementati degli aggiustamenti per far sì che i giocatori con lo stile di gioco “Tornante” si posizionino più larghi, nel tentativo di riconquistare il possesso durante gli scenari difensivi.

Altre migliorie alla giocabilità

・ È stato risolto il problema per cui il cursore poteva cambiare in modo immotivato anche con Cambio cursore impostato su “Semiass.”.

v.2.3.0 Update Today, we have released the v2.3.0 update. With this update, we have implemented various data updates as well as gameplay adjustments and fixes pic.twitter.com/eLSQptXuzh — eFootball (@play_eFootball) December 22, 2022

Sono state inoltre apportate numerose migliorie per sistemare numerosi errori riscontrati all’interno del gioco dagli utenti: di seguito vi riporteremo tutti i bug che dovrebbero essere stati eliminati una volta per tutte.

Possibile crash dell’applicazione per via di un errore.

I match online conclusi normalmente potrebbero essere considerati match annullati.

I match online non possono essere completati e vengono considerati annullati.

Nei tempi supplementari, la partita potrebbe terminare quando la palla colpisce il portiere ed è in procinto di entrare in porta.

Nel menu principale degli Eventi sfida, le partite perse potrebbero essere visualizzate come 0-0 in Sintesi partita.

L’animazione di transizione del replay può essere riprodotta in ritardo, quindi i replay potrebbero apparire prima della visualizzazione dell’animazione.

In alcuni stadi, i motivi delle sciarpe dei tifosi potrebbero variare in alcuni filmati.

In alcune lingue, i telecronisti potrebbero citare il nome errato della squadra avversaria in alcuni scenari.

I portieri potrebbero compiere movimenti innaturali una volta toccato il terreno dopo una parata.

I giocatori caduti a terra possono compiere movimenti innaturali quando si rialzano.

In “Partita di prova”, non è possibile annullare i comandi senza palla durante una battuta veloce.

In Schema di gioco, alcune operazioni nel menu potrebbero causare il mancato spostamento del cursore.

In Schema di gioco, se si alterna il pannello informativo sul lato destro dello schermo spostando il cursore tra “Squadra” e “Tattiche”, il pannello informativo cambia da solo a ogni spostamento del cursore.

In “Squadra autentica”, se si esegue la scelta automatica dei giocatori in Schema di gioco, i sostituti non saranno ordinati per posizione.

In Schema di gioco, sotto [Altro] > [Allenamento], i ruoli in partita saranno ancora assegnati ai giocatori che sono già stati sostituiti.

Quando non si è connessi a Internet, la transizione tra la schermata del titolo e il menu iniziale è eccessivamente lunga.

Quando non si è connessi a Internet, potrebbero apparire messaggi d’avviso non correlati.

Negli eventi che non influiscono sulla Valutazione Cortesia, il messaggio di avviso che comunica modifiche alla Valutazione Cortesia viene visualizzato erroneamente.

Se l’utente rilascia un giocatore mentre sta partecipando a un Evento sfida, la sua squadra potrebbe essere erroneamente considerata non idonea alle condizioni dell’evento, anche se tutte le condizioni sono in realtà soddisfatte.

In [Altro] > [Allenamento], aprendo e chiudendo ripetutamente il menu di pausa durante la partita, le guide ai comandi nella metà inferiore della schermata Opzioni vengono nascoste.

In alcune lingue, alcuni testi a schermo appaiono in una posizione errata.

In alcune lingue, la fine delle frasi potrebbe essere visualizzata in modo errato in determinate schermate.

Se siete arrivati fino a qui, avrete sicuramente notato che si tratta di una patch particolarmente corposa, disponibile sia per le edizioni console che su mobile: non possiamo dunque che raccomandarvi di scaricarla il prima possibile.

Ricordiamo che recentemente Konami ha annunciato la Coppa eFootball Italia, un’ottima opportunità per valorizzare gli eSport in Italia: abbiamo approfondito l’argomento in un’intervista con David Monk, Senior Partnerships and Activation Manager di eFootball 2023.