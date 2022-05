Echo Dot a partire da 27,99€ su Amazon! Sconti fino al 50%!

Sul noto portale e-commerce Amazon è partita la Gaming Week, iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti dedicati al mondo dei videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Come al solito, allo scopo di guidarvi all’interno del vasto catalogo di sconti disponibili, continueremo a pubblicare notizie a cadenza quotidiana per segnalarvi le migliori offerte attualmente attive!

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, ci sono quelli relativi ai dispositivi Echo Dot, che potete acquistare a partire da 27,99€ per la versione di terza generazione, rispetto agli usuali 49,99€ di listino.

Gli smart speaker Echo sono equipaggiati con l’assistente vocale Alexa, la quale è in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Le potenzialità sono semplicemente infinite e possono essere espanse ulteriormente con le Skill, piccole applicazioni che consentono di aggiungere nuove abilità ad Alexa, come la riproduzione del rumore della pioggia utile per incentivare il sonno ed altro ancora.

Su Amazon, inoltre, trovate una vasta selezione di offerte inerenti anche agli altri prodotti della linea Echo, anche in bundle con accessori come le lampadine Philips Hue o la presa intelligente Amazon Smart Plug. Gli altoparlanti smart vi permettono anche di mettervi in contatto con coloro che abitano con voi, grazie alla possibilità di chiamare i dispositivi in un’altra stanza con la funzione Drop In.

Si tratta di un’occasione eccezionale per rendere più smart la vostra abitazione risparmiando notevolmente sul prezzo di acquisto di questi prodotti! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.