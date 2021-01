Ecco l’esclusivo DualSense che Sony ha regalato al suo team al lancio di PS5

DualSense è sicuramente un controller che si è fatto notare da prima del suo lancio: Sony ha infatti da sempre sottolineato che avrebbe puntato su un rinnovato dispositivo di input per la sua PS5, segnando una linea di rottura con il passato fatto di DualShock 4. Come vi raccontammo al momento del lancio della console, effettivamente DualSense è quello che più sa di next-gen della proposta di Sony, soprattutto se debitamente sfruttato come in Astro’s Playroom.

Riflettevamo pochi giorni fa sulla possibilità che ben presto possiamo considerare proprio sensazioni come quelle di DualSense uno standard, sconfiggendo ben troppo presto l’effetto meraviglia – o, peggio, potremmo trovarci di fronte a sviluppatori che, come già accaduto con il touchpad di DualShock 4, integreranno ai minimi termini sia il feedback aptico che i grilletti adattivi.

Qualsiasi sia il destino che aspetta di DualSense – di nuovo paradigma o di innovazione solo potenzialmente espressa – c’è in giro un nuovo DualSense che Sony ha regalato ai membri del team del lancio della console, con una livrea esclusiva. A rivelarlo è stato il product design manager Joey Rabbitt, che sul suo profilo Linkedin ha mostrato non solo il piumino nero “PS5 Launch Team”, ma anche il controller.

Picture by Joey Rabbitt

Come potete vedere nell’immagine, si tratta di un DualSense che tiene la sua scocca bianca, ma che alla parte in contrasto scura sostituisce una livrea dorata che dà un effetto metallizzato. Inoltre, l’impugnatura sinistra vede la dicitura “PS5 Launch Team”, a farne un memorabilia per chi ha reso possibile il lancio della nuova console Sony.

Per il momento i consumatori possono acquistare DualSense solo in bianco, ma abbiamo visto spuntare online servizi di personalizzazione del controller, oltre ad altri che permettono di sbizzarrirsi con delle skin. Vedremo se, in futuro e quando la console sarà più reperibile rispetto a questo momento, saranno lanciate anche ulteriori colorazioni ufficiali – come già successo con i passati controller.

PlayStation 5 è arrivata il 19 novembre in Europa, ma da allora è diventata irreperibile nei negozi a causa dell’alta domanda. Siamo in attesa di scoprire quando saranno disponibili nuove scorte anche per l’Italia, dove molti consumatori non sono riusciti a portarsi nella next-gen.