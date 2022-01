Ecco le IP Activision “morte” che potrebbero tornare dopo l’accordo

Ormai saprete fin troppo bene che Activision Blizzard diventerà uno degli studi dell’ecosistema di Xbox, come annunciato a sorpresa durante la giornata di ieri.

L’affare da 70 miliardi circa che interessa la casa di Call of Duty ha infatti cambiato per sempre le sorti delle due compagnie.

Un colpo di Microsoft che rimarrà sicuramente nella storia, come spiegato a chiare lettere dal boss di Xbox, Phil Spencer.

Ora, via ResetEra, alcuni giocatori hanno fatto un elenco delle IP dormienti di proprietà della compagnia americana, da troppi anni prive di nuovi capitoli ufficiali.

Più in particolare, l’elenco include vecchie glorie a 32 e 128-bit, oltre a saghe di gran successo che hanno attraversato il corso delle generazioni

Nightmare Creatures

Blue Stinger

Vigilante 8 / Interstate 82

Tenchu

MechWarrior

Wreckless

True Crime

Lost Kingdoms

Pitfall

Gun

Da sottolineare anche Gun, forse uno dei pochi “rivali” di Red Dead Redemption prima che la saga Rockstar facesse breccia nel cuore dei fan.

Anche Tenchu – la saga stealth di FromSoftware basata sui ninja – sarebbe sicuramente un ritorno particolarmente gradito.

Per non parlare di Pitfall, uno dei precursori del genere che avrebbe poi dato i natali – in ottica tridimensionale – a classici come Tomb Raider e Uncharted.

Staremo a vedere se, una volta che l’acquisizione diverrà concreta, Activision Blizzard deciderà di far tornare in auge alcune sue vecchie proprietà intellettuali.

Rimanendo in tema, Activision Blizzard e Xbox a rischio monopolio? A rispondere alla domanda ci ha pensato un esperto legale, fugando ogni dubbio.

Ma non solo: Xbox Game Pass pian piano verrà aggiornato anche con i titoli di Activision Blizzard, cosa questa che rimpolperà un catalogo già molto ricco e pieno di giochi di un certo interesse.

Infine, ad aiutare l’operazione c’è anche la volontà già dichiarata di Microsoft di non tagliare fuori gli utenti PlayStation per determinati giochi, visto che non tutte le IP di Activision Blizzard potrebbero diventare esclusive.