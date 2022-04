Ebbene sì, anche Kratos può fare degli epic fail

God of War è indubbiamente uno dei titoli più rappresentativi della scorsa generazione, una perla in esclusiva console PlayStation 4 che adesso può essere giocata anche dagli utenti PC.

Protagonista del capolavoro di Santa Monica Studio (che potete acquistare su Amazon a prezzo basso) è il burbero Kratos, che nel capitolo del 2018 vediamo sotto una veste diversa e più matura che si concretizza splendidamente nel rapporto con il figlio Atreus.

Proprio Kratos, che i fan hanno imparato a identificare come un personaggio pressapoco invincibile, è diventato il protagonista di una divertente vicenda immortalata da un utente durante una partita.

Nell’attesa di God of War Ragnarok, che a quanto pare uscirà proprio nel corso di quest’anno, un giocatore ha deciso di cimentarsi nel primo capitolo di questo nuovo corso della saga, e ha registrato un momento molto particolare.

NO84MADD ha postato una clip su Reddit in cui affronta un gruppo di non morti in prossimità di alcune trappole, situazione che ricorre spesso nel gioco.

Ma inaspettatamente, subito dopo aver fatto un parry in risposta a un attacco nemico, Kratos si ritrova prigioniero di alcuni spuntoni che calano dall’alto, finendo irrimediabilmente per essere ucciso.

Probabilmente una morte che non rende giustizia al potentissimo Kratos, che suscita qualche risata a chi guarda, ma sicuramente avrà innervosito enormemente il giocatore che ne è stato vittima, come dimostra l’ironica fine del video.

Per rimanere in tema, pare proprio che PlayStation stia lavorando a un importante progetto bello tanto quanto God of War, e potrebbe essere un remake di tutto rispetto atteso da molti.

Infine, se non state più nella pelle per il nuovo God of War Ragnarok, potete dare una lettura al nostro approfondimento sul gioco, con tutto quello che sappiamo su di esso fino a questo momento, che vi aiuterà a dirimere tutti gli eventuali dubbi.