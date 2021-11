Early Black Friday Amazon: spazzolini elettrici Oral-B con sconti sino al 56%!

l noto portale e-commerce Amazon ha lanciato le sue offerte anticipate del Black Friday 2021, tra cui ne troviamo alcune che coinvolgono gli spazzolini elettrici e prodotti a marchio Oral-B, ora proposti a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 in colorazione nera, acquistabile a soli 59,99€, rispetto agli usuali 134,90€ di listino, per un risparmio reale di quasi 75€.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 vi consentirà di sbiancare delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali grazie alla coppetta lucidante che trattiene il dentifricio e lo rilascia dove necessario.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 offre tre modalità di spazzolamento (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante) così da scegliere quella che si addice di più alla situazione. La batteria agli ioni di litio integrata, infine, dura più di due settimane. In questo modo, non dovrete preoccuparvi di portar dietro il caricatore in vacanza.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 viene fornito con due testine rotonde CrossAction, progettate per pulire dente per dente. Inoltre, nel caso doveste sostituirla, vi consigliamo di fare scorta di testine di ricambio CrossAction, anch’esse proposte al prezzo scontato di 24,99€, rispetto ai 49,99€ originali.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

