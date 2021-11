Early Black Friday Amazon: i migliori giochi PS4 a meno di €10!

Il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato, nel quale possiamo trovare prodotti sia costosissimo che molto economici. All’inizio dei questa settimana, Amazon ha lanciato le sue offerte Early Black Friday, che vi permetteranno di mettere le mani su tantissimi prodotti a prezzi scontatissimi, in attesa del Black Friday vero e proprio che si terrà a fine mese.

Kingdom Hearts III

Come primo prodotto vogliamo consigliarvi l’acquisto di Kingdom Hearts III in versione PS4, ultimo capitolo della serie che chiude la trilogia di Sora e compagni in un’avventura attraverso una moltitudine di universi tratti dai più celebri lungometraggi Disney.

Potete portarvi a casa Kingdom Hearts III ad appena €9,90, un prezzo assolutamente incredibile per un prodotto di qualità come questo.

Ghost Recon Breakpoint

Diventa un Ghost, un soldato d’élite delle forze speciali, con una missione su Auroa. Il remoto arcipelago nel Pacifico del Sud ha perso il contatto con il mondo esterno da quando Skell Technology è diventata ostile.

Potete iniziare questa avventura con Ghost Recon Breakpoint, anche in cooperativa, acquistandolo in versione PS4 a soli €9,99

Dissidia Final Fantasy NT

In Dissidia Final Fantasy NT tornano i più emblematici guerrieri della serie Final Fantasy, e si sono di nuovo radunati per duellare. Nel gioco si combatter in emozionanti battaglie 3 contro 3 in cui la collaborazione è la chiave della vittoria.

Potete acquistare Dissidia Final Fantasy NT a soli €8,74, il miglior prezzo di sempre.

The Elder Scrolls Online: Morrowind

The Elder Scrolls Online: Morrowind è l’espansione che i fan del titolo Bethesda aspettavano da tempo: riattraversare le lande impervie e oscure che molti di noi hanno imparato ad amare anni fa, sarà un brivido difficile da controllare.

The Elder Scrolls Online: Morrowind è pur sempre un prodotto che va ben oltre il concetto di semplice espansione, e lo potete acquistare a soli €8,04 in super offerta.

Fallout 76 Wastelanders

In Fallout 76: Wastelanders, la Virginia Occidentale torna a popolarsi. L’avventura inizia con una nuova missione per conto del soprintendente, durante la quale scoprirete la verità su cosa si nasconde tra le montagne.

Fallout 76: Wastelanders è un’espansione maggiore del discusso Fallout 76, che introduce diverse novità al mondo di gioco online del titolo Bethesda, e potete acquistarla per soli €6,98, un prezzo top.

Apex Legends – Bloodhound Edition

Apex Legends – Bloodhound Edition è un pacchetto per il battle royale di Electronic Arts legato al personaggio di Bloodhound. Con questa edizione speciale otterrete una skin leggendaria per Bloodhound, una skin arma leggendaria per il Prowler, un esclusivo banner, un esclusivo badge e 1000 monete Apex.

Per partire con il piede giusto potete acquistare Apex Legends – Bloodhound Edition a soli €9,90, il prezzo più basso di sempre.

Final Fantasy XIV Starter Edition

Final Fantasy XIV Starter Edition è perfetto per chi non ha mai giocato al premiato MMO di Square Enix. Questa edizione include i due pluripremiati titoli Final Fantasy XIV: A Realm Reborn e la prima espansione, Heavensward.

Con incluso un periodo di prova gratuito di 30 giorni, potete acquistare Final Fantasy XIV Starter Edition per €9,90 al posto dei €14,99 di listino.

