Due “grandi giochi” Xbox in uscita nel 2021 non sono stati ancora annunciati?

Jez Corden, giornalista di Windows Central molto noto nell’ambiente Xbox, ha rivelato che ci sarebbero almeno altri due grandi giochi in arrivo nel 2021 sulla piattaforma di Microsoft.

Nell’ultima puntata del podcast The Xbox Two, Corden ha spiegato che la recente lista condivisa sul blog ufficiale di Xbox Wire sarebbe incompleta.

«So di almeno due giochi, grandi giochi, che non sono su quella lista [e] che sono in uscita da Xbox nel 2021», è stato il commento del giornalista.

«Quindi sì, non dirò, non dirò cosa sono perché non voglio rovinare la sorpresa del team, dovrebbero essere loro a fare l’annuncio».

Si tratta di un rumor, per il momento, per cui – fintanto che Microsoft non farà il suo annuncio – è il caso di non giungere ad alcuna conclusione.

La buona notizia è che una voce simile era giunta nel corso del fine settimana anche ad un’altra fonte abbastanza autorevole.

Come abbiamo riportato, a scoprire dell’incompletezza di quella lista è stato anche un membro del team di sviluppo di Battlefield.

Non è chiaro da dove provenga questa indiscrezione, ma è all’incirca sullo stesso livello di quelle, ritenute ugualmente attendibile, per cui Microsoft sarebbe interessata a completare altre acquisizioni nel 2021.