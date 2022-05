Drive to Dream è la competizione che consente di diventare veri piloti

Gli amanti del motorsport e dei giochi simulativi dedicati alle quattro ruote possono ora misurarsi con Drive to Dream, il nuovo contest nato dalla sinergia tra Identity Event ed AK Esports. La competizione permetterà infatti di fare scouting tra i prossimi talenti del mondo dell’eSport motoristico, con il miglior pilota che potrà essere selezionato per prendere parte alla Porsche Carrera Cup Italia nel 2023.

Anche l’auto di riferimento per Drive to Dream allude a un possibile futuro in Porsche Carrera Cup: i partecipanti potranno guidare la Porsche 911 (992) GT3 Cup tanto in Assetto Corsa Competizione – titolo che sarà utilizzato per le sfide virtuali – quanto per una selezione in pista che avverrà con vetture reali.

«L’obiettivo di questo contest è dare una possibilità anche ai sim driver che per ragioni di budget non possono entrare nel mondo delle corse partendo da Kart o formule minori come accade di consueto» ci hanno spiegato gli organizzatori, raggiungendoci con una nota stampa.

Sarà quindi il videogioco firmato da Kunos Simulazioni a fare da piattaforma per le sfide, forte del suo grande realismo e dell’attenzione ai dettagli, che con la sua simulazione pura renderà molto più facile il passaggio dal mondo virtuale alle automobili reali.

Come accedere a Drive to Dream

Possono partecipare all’iniziativa tutte le persone maggiori di 16 anni e residenti in Europa, a patto che abbiano acquistato sul sito ufficiale a questo link, per 99 euro, il video corso Porsche GT3 Cup.

Il format si svolgerà poi in due distinte fasi: la prima sarà online su Assetto Corsa Competizione, con i partecipanti che si affronteranno in due gare a Imola e Misano Adriatico, con in palio la finale. I migliori 96 saranno selezionati per accedere poi alla competizione sul circuito di Monza, che si svolgerà in due batterie da 48 piloti virtuali.

Solo i migliori 10 di ciascuna batteria (con quindi un totale di 20) arriveranno alla seconda fase di Drive to Dream, dove i due professionisti Matteo Cairoli e Riccardo Pera affiancheranno gli aspiranti driver presso il Porsche Experience Center di Franciacorta, svolgendo i test e le selezioni direttamente in pista – con l’ausilio di ingegneri e meccanici di Ombra Racing.

Infine, chi emergerà come il migliore da questi test potrà correre per tutta la stagione 2023 sulla Porsche 911 GT3 di Ombra Racing, che sarà sponsorizzata da Identity Event, nella cornice della Porsche Carrera Cup Italia 2023.

Le date e i dettagli

Di seguito, riassumiamo scadenze e dettagli per gli aspiranti partecipanti.

Iscrizioni : dal 16 maggio al 12 giugno

: dal 16 maggio al 12 giugno Qualificazioni online : dal 22 giugno al 22 luglio (1° a Misano, 2° a Imola)

: dal 22 giugno al 22 luglio (1° a Misano, 2° a Imola) Finali online : 23 settembre (Monza)

: 23 settembre (Monza) Track test: TBC

La Porsche Carrera Cup si svolgerà invece nel corso del 2023. Potete tenervi aggiornati sull’iniziativa sul sito ufficiale di Drive to Dream, ma anche seguendo la pagina Facebook e l’account Twitter della competizione.