Dreamcast Mini? Potrebbe essere la prossima mini-console, svela Sega

Quella delle mini-console è una febbre che ha investito da qualche tempo il mercato videoludico, tra proposte particolarmente riuscite e altre che sono, per il momento, da dimenticare. Anche Sega, uno dei maggiori produttori di console dei tempi che furono, non si è tirata indietro – e il suo Game Gear Micro ha fatto più che discutere, di recente.

Dopo la sua uscita in Giappone, però, la compagnia di Sonic guarda già oltre e, nelle parole di Yosuke Okunari, producer per Sega, potrebbe sdoganare altri grandi classici del suo portfolio per nuove mini-console del futuro. Come tradotto dai colleghi di Siliconera, infatti, Okunari ha spiegato:

Per realizzare la nostra prossima console mini stiamo tenendo conto di tutto quello che è stato immaginato da tutti – il che non significa che potremo realizzare ogni idea. A dire il vero, stiamo valutando anche delle cose di cui non ha parlato nessuno. […] Credo che, per la prossima mini console, potremmo optare per un progetto più simile a quello di Mega Drive Mini. Se dovessi fare dei nomi, penso che potrebbe essere un SG-1000 Mini, oppure un Dreamcast Mini.

Dreamcast Mini è una delle possibili future operazioni-nostalgia di Sega

A proposito della futura nuova mini-console, Okunari ha anche spiegato che Sega intende farla arrivare anche fuori dal Giappone, dal momento che «la portata del progetto sarà più grande e dovrà guardare a tutto il mondo. Per questo non si parla di un’uscita il prossimo anno, o due anni dopo Mega Drive Mini. Non è una cosa che possiamo fare rapidamente.»

Se, nel panorama delle console mini, Nintendo ha trovato parecchie soddisfazioni, lo stesso non è stato per PlayStation Classic – operazione che si è purtroppo rivelata pigra. Riuscirà un possibile Dreamcast Mini a conquistare, invece, il cuore degli appassionati?