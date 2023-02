Dopo Lost Ark e New World, Amazon ci riprova con un MMO next-gen

Amazon Games tenta di nuovo la strada degli MMO in Occidente, dopo i flop di Lost Ark e New World, pubblicando Throne and Liberty.

In particolare New World (che trovate… su Amazon) sembrava doversi imporre nel settore degli MMO ma, purtroppo, le cose sono andate diversamente.

Tanto che, ad un certo punto, era possibile provare il titolo in via gratuita per un bel periodo.

Discorso simile per Lost Ark, che di recente ha anche avviato una collaborazione importante con The Witcher, che in Occidente non ha fatto presa per un lungo periodo.

Come dichiarato nel blog ufficiale, Amazon Games non rallenterà affatto nel settore degli MMO perché ha annunciato la pubblicazione di Throne and Liberty.

Il titolo di NCSoft, sviluppatore sudcoreano, verrà pubblicato con il supporto dell’azienda negli USA, Europa e Giappone, diventando il quinto MMO di Amazon Games.

Throne and Liberty è in sviluppo da molti anni, precisamente il 2011, ed ha subito numerose battute d’arresto e problemi che ne hanno ritardato notevolmente l’uscita.

Ora Amazon Games lo pubblicherà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, diventando di fatto un MMO pienamente next-gen.

Throne and Liberty propone una formula open world abbastanza classica insieme ad una trama lineare da seguire. Il mondo di gioco avrà caratteristiche geografiche e ambientali in costante cambiamento che modificano il corso del gioco.

NCSoft promette anche una certa libertà per quanto riguarda l’azione. I giocatori possono trasformarsi in animali per librarsi nell’aria o esplorare le profondità del mare e persino ribaltare le probabilità della battaglia a loro favore innescando potenti effetti ambientali, come eclissi solari o temporali.

Nell’attesa di sapere quando Throne and Liberty sarà disponibile, attendiamo notizie riguardo il nuovo Tomb Raider che Amazon Games ha preso sotto la sua ala protettiva.

Anche se l’abbandono di un pezzo importante di Amazon Games non è stata una notizia che abbiamo preso con leggerezza.